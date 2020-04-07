Назван один из главных претендентов на пост тренера Фенербахче

Новости спорта:Француз никого не тренировал с 2016 года.

Лоран Блан называется одним из приоритетных кандидатов на пост главного тренера Фенербахче.

Канарейки продолжают поиски нового наставника после увольнения Эрсуна Янала в марте. Сейчас в роли исполняющего обязанности главного тренера командой руководит Заки Мурат Геле.

Примечательно, что Блан никого не тренировал после ухода из ПСЖ летом 2016 года. С парижанами он работал в течение трех лет, а до того возглавлял Бордо и сборную Франции.

В середине марта розыгрыш чемпионата Турции был приостановлен в связи с пандемией коронавируса. На вынужденный перерыв Фенербахче ушел на седьмом месте в Суперлиге.