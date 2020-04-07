Нани: Цифры не обманывают, именно Роналду - лучший в мире

Новости спорта:Португалец также заметил, что на него большое впечатление производил Пол Скоулз.

Экс-вингер Манчестер Юнайтед и национальной команды Португалии Нани рассказал, что думает о бывшем одноклубнике Криштиану Роналду.

"Лучший игрок в мире? Я много таких видел, смотрел за футболистами прошлого: Марадона, Пеле. Однако я бы остановился на партнере по многим поединкам, на том, с кем я добился многих побед, кого я уважаю. Мой фаворит Криштиану Роналду.

Цифры не обманывают, они тоже говорят, что именно КриРо - лучший в мире".

Игрок Орландо Сити рассказал, кто еще на него произвел впечатление в карьере.

"Одним из игроков, который действительно удивил меня и поначалу произвел на меня большое впечатление, был Пол Скоулз – он был выдающимся", - приводит его слова Sportsmole со ссылкой на Football Wave.

В нынешнем сезоне Роналду провел 32 матча, забил в них 25 голов и отдал 4 ассиста.