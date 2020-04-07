Скачать
Вторник, 07.04.2020
Наставник Шахтера: Все потери мы оценим позже
Наставник Шахтера: Все потери мы оценим позже
У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
Футбол возобновиться не раньше 26 мая
Футбол возобновиться не раньше 26 мая
Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249
Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249

Футбольный клуб продал 110 тысяч билетов на неизвестный матч

Футбольный клуб продал 110 тысяч билетов на неизвестный матч
20:45 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Клуб четвертого немецкого дивизиона "Локомотив" (Лейпциг) продал более 110 тысяч билетов на поединок против еще неизвестного соперника.

Это при том, что средняя посещаемость команды составляет три тысячи зрителей.

Клуб продает электронные билеты по цене 1 евро на поединок, запланированный на 8 мая. Цель состоит в том, чтобы собрать средства, чтобы помочь "Локомотиву", у которого есть финансовые проблемы после того, как первенство было остановлено из-за пандемии коронавируса.

Лейпцигская команда является первым чемпионом Германии, завоевав титул под названием ВБФ "Лейпциг" в 1903 году.

Продажа билетов началась 19 марта, и цель клуба состоит в том, чтобы реализовать 120 000 билетов - именно столько было продано на полуфинал Кубка обладателей кубков против французского "Бордо" в 1987 году. В этом сезоне самая большая посещаемость домашней игры была против "Энерги" Котбус с 4498 зрителями и тогда было заработано на билетах около 30 тысяч евро.

У Гвардиолы умерла мать от коронавируса

Представитель клуба рассказал, что запланированный матч является секретом: "Будет прямая трансляция со стадиона, будет включен свет, наши радиокомментаторы будут работать на матче. Я не могу сказать больше, - признался он. - Деньги будут использованы для поддержания функционирования клуба. У нас 300 молодых воспитанников клуба, мы должны платить нашим сотрудникам и поддерживать в порядке спортивные объекты".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Бундеслига, ФК Локомотив, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кто заразил коронавирусом жену украинского футболиста
02 Владимир Кличко назвал переломный момент в своей карьере
03 Коноплянка принял вызов Роналду (Видео)
04 Ломаченко обратился к Теофимо Лопесу
05 Умер тренер Реала, Барселоны и Атлетико
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь