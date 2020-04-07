Футбольный клуб продал 110 тысяч билетов на неизвестный матч

Это при том, что средняя посещаемость команды составляет три тысячи зрителей.
Клуб продает электронные билеты по цене 1 евро на поединок, запланированный на 8 мая. Цель состоит в том, чтобы собрать средства, чтобы помочь "Локомотиву", у которого есть финансовые проблемы после того, как первенство было остановлено из-за пандемии коронавируса.
Лейпцигская команда является первым чемпионом Германии, завоевав титул под названием ВБФ "Лейпциг" в 1903 году.
Продажа билетов началась 19 марта, и цель клуба состоит в том, чтобы реализовать 120 000 билетов - именно столько было продано на полуфинал Кубка обладателей кубков против французского "Бордо" в 1987 году. В этом сезоне самая большая посещаемость домашней игры была против "Энерги" Котбус с 4498 зрителями и тогда было заработано на билетах около 30 тысяч евро.
Представитель клуба рассказал, что запланированный матч является секретом: "Будет прямая трансляция со стадиона, будет включен свет, наши радиокомментаторы будут работать на матче. Я не могу сказать больше, - признался он. - Деньги будут использованы для поддержания функционирования клуба. У нас 300 молодых воспитанников клуба, мы должны платить нашим сотрудникам и поддерживать в порядке спортивные объекты".