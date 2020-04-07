Футбольный клуб продал 110 тысяч билетов на неизвестный матч

Новости спорта:Клуб четвертого немецкого дивизиона "Локомотив" (Лейпциг) продал более 110 тысяч билетов на поединок против еще неизвестного соперника.

Это при том, что средняя посещаемость команды составляет три тысячи зрителей.

Клуб продает электронные билеты по цене 1 евро на поединок, запланированный на 8 мая. Цель состоит в том, чтобы собрать средства, чтобы помочь "Локомотиву", у которого есть финансовые проблемы после того, как первенство было остановлено из-за пандемии коронавируса.

Лейпцигская команда является первым чемпионом Германии, завоевав титул под названием ВБФ "Лейпциг" в 1903 году.

Продажа билетов началась 19 марта, и цель клуба состоит в том, чтобы реализовать 120 000 билетов - именно столько было продано на полуфинал Кубка обладателей кубков против французского "Бордо" в 1987 году. В этом сезоне самая большая посещаемость домашней игры была против "Энерги" Котбус с 4498 зрителями и тогда было заработано на билетах около 30 тысяч евро.

Представитель клуба рассказал, что запланированный матч является секретом: "Будет прямая трансляция со стадиона, будет включен свет, наши радиокомментаторы будут работать на матче. Я не могу сказать больше, - признался он. - Деньги будут использованы для поддержания функционирования клуба. У нас 300 молодых воспитанников клуба, мы должны платить нашим сотрудникам и поддерживать в порядке спортивные объекты".