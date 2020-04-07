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Чемпионат Испании могут возобновить еще весной

Чемпионат Испании могут возобновить еще весной
22:08 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Ла Лига может продолжить сезон 29 мая или 6 июня.

Президент испанской La Liga Хавьер Тебас допускает, что национальное первенство возможно будет продолжено уже 29 мая, сообщает AS.

"Мы считаем, что можем продолжить сезон в Испании и в других странах 29 мая или 6 июня. Для Лиги Чемпионов и Лиги Европы существует несколько вариантов, - заявил он. - Если мы возобновим Примеру весной, то ЛЧ завершится в июле. Если же начнем в июне, то соревнования доиграют синхронно до 31 июля".

Тебас также рассказал, что будет, если соревнования возобновятся только в конце июня.

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"Если мы стартуем 28 июня, то в июле мы завершим внутренние первенства, а в августе - еврокубки. В рамках этих дат у нас будет возможность провести подготовку футболистов. Тем не менее, мы не хотим выходить за пределы августа, потому что все это повлияет на график следующего сезона", - отметил Тебас.

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Карантин, Чемпионат Испании, Примера, Новости футбола, Хавьер Тебас.
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