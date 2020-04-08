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Германия может первой возобновить чемпионат по футболу

Германия может первой возобновить чемпионат по футболу
07:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Завершение сезона доиграют без зрителей.

Немецкая Бундеслига может стать первым из европейских топ-чемпионатов, который возобновится после карантина. Это может произойти уже в конце апреля, сообщает издание Bild.

Матчи будут играть только при условии, что организаторы будут придерживаться нескольких требований. Присутствие зрителей на трибунах пока даже не рассматривается.

Главное требование - во время матчей на стадионах смогут присутствовать не более 239 человек. В их числе: 4 арбитра, 22 игрока и 18 запасных, 16 членов тренерских штабов, 3 антидопинговых офицера, 6 медиков, 5 фотографов, 10 сотрудников службы безопасности и 36 работников телевидения для ТВ-трансляций.

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Напомним, сезон в Бундеслиге приостановили из-за пандемии коронавируса. За 9 туров до окончания чемпионата лидирует «Бавария». На втором месте «Боруссия» (Дортмунд), у которой на 4 очка меньше.

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Все по теме:

Германия, Бундеслига, Карантин, Чемпионат Германии.
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