Легендарный английский нападающий попал в больницу

Новости спорта:Госпитализирован легендарный игрок Тоттенхэма Джимми Гривз.

Легендарный нападающий лондонских "Тоттенхэма" и "Челси" Джимми Гривз попал в больницу. Причина госпитализации на данный момент неизвестна.

Как сообщает Daily Mail, госпитализация не связана с коронавирусом. 80-летний англичанин давно испытывает проблемы со здоровьем. Он два раза перенёс инсульт, с 2015 года он передвигается на инвалидной коляске.

Помимо "Челси" и "Тоттенхэма" Гривз также выступал за итальянский "Милан" и "Вест Хэм". В составе "Тоттенхэма" он дважды выиграл Кубок Англии и один раз — Кубок обладателей кубков УЕФА.

В 1966 году Гривз стал чемпионом мира в составе сборной Англии. В высшем английском дивизионе он забил 357 голов, этот рекорд не побит до сих пор. Всего за карьеру он забил 424 мяча.