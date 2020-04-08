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Легендарный английский нападающий попал в больницу

Легендарный английский нападающий попал в больницу
09:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Госпитализирован легендарный игрок Тоттенхэма Джимми Гривз.

Легендарный нападающий лондонских "Тоттенхэма" и "Челси" Джимми Гривз попал в больницу. Причина госпитализации на данный момент неизвестна.

Как сообщает Daily Mail, госпитализация не связана с коронавирусом. 80-летний англичанин давно испытывает проблемы со здоровьем. Он два раза перенёс инсульт, с 2015 года он передвигается на инвалидной коляске.

Помимо "Челси" и "Тоттенхэма" Гривз также выступал за итальянский "Милан" и "Вест Хэм". В составе "Тоттенхэма" он дважды выиграл Кубок Англии и один раз — Кубок обладателей кубков УЕФА.

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В 1966 году Гривз стал чемпионом мира в составе сборной Англии. В высшем английском дивизионе он забил 357 голов, этот рекорд не побит до сих пор. Всего за карьеру он забил 424 мяча.

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ФК Тоттенхэм, ФК Челси, АПЛ, Новости футбола, Джимми Гривз.
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