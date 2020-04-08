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Беседин: Нужно завершить этот чемпионат без зрителей

Беседин: Нужно завершить этот чемпионат без зрителей
10:00 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард Динамо Артем Беседин поделился мыслями о вариантах завершения сезона в УПЛ.

Нападающий киевлян не выступит в концовке сезона, так как отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

— С введением карантина твой режим не изменился?

— Да, сейчас на базу нельзя — приходится все делать в домашних условиях. Все поля закрыты из-за карантина, поэтому с мячом нет возможности поработать. Уже хочется приступить к работе.

— Что делать с чемпионатом: завершать или доигрывать без зрителей?

— Нужно завершить этот чемпионат без зрителей, чтобы придерживаться спортивного принципа.

Команды, которые внизу турнирной таблицы FAVBET Лиги, имеют шанс остаться в элите. Заря, например, борется за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Необходимо доиграть, чтобы в дальнейшем не возникло никаких вопросов.

— Как переживаешь дисквалификацию?

— Это как лишить человека любимого дела. Об этом трудно говорить. Еще ничего не решено. Моя семья и президент клуба поддержали меня. До разговора с ними я был очень подавлен. Высказали понимание, что это не моя вина. Спасибо им большое за это.

Беседин провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против Мальме (3:4). В связи со сложившейся ситуацией до выяснения обстоятельств был отстранен от работы главный врач Динамо Леонид Миронов. Согласно разъяснению юристов, приостановка футбольных соревнований не повлияет на срок дисквалификации Артема.

В нынешнем сезоне Артем принял участие в 23 матчах Динамо, забив 8 голов и отдав результативную передачу.

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В связи с пандемией коронавируса COVID-19 сезоны в большинстве мировых чемпионатов приостановлены на неопределенный срок. Динамо после 23 туров занимает третье место в УПЛ, набрав равное количество очков с Зарей, но уступая по результатам личных встреч.

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Артем Беседин.
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