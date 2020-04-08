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На стадионе "Металлист" можно развернуть госпиталь для больных COVID-19

На стадионе "Металлист" можно развернуть госпиталь для больных COVID-19
10:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В Харькове на стадионе Металлист могут обустроить госпиталь для больных коронавирусом.

На харьковском стадионе "Металлист" при необходимости можно развернуть госпиталь для больных COVID-19.

Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в эфире программы "Отражение".

"Мы в данный момент рассматриваем возможность развернуть такой госпиталь на нашем "Металлисте". Уже мы с группой специалистов, в том числе и врачей, инспектировали стадион, и в ближайшее время определимся, сможем ли в тех боксах, которые там есть, а там можно разместить большое количество людей, сделать такой госпиталь", - сказал Кучер.

Кроме того, может быть использована и тренировочная база "Металлиста" в поселке Высокий под Харьковом. Там также есть возможность разместить большое количество людей. В данное время решается, использовать ли объект как место для обсервации или, при необходимости, как госпиталь.

По состоянию на утро 8 апреля в Харьковской области зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее также заболели двое жителей региона - заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач и его жена, которые в начале марта были во Франции. На время диагностики они были в Киеве, поэтому случаи не зарегистрированы по Харьковщине.

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

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Харьков, Металлист, Коронавирус, Covid-19.
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