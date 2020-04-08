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Экс-игрок Динамо отметил сходство команд Реброва и Шевченко

Экс-игрок Динамо отметил сходство команд Реброва и Шевченко
10:58 Сегодня Телеграф Бомбардир

Новости спорта:Выделил на своей позиции Игоря Харатина.

Бывший игрок "Динамо" и национальной сборной Украины, опорный полузащитник Сергей Рыбалка заметил сходство в игре "бело-синих" времен Сергея Реброва и "сине-желтых" - Андрея Шевченко.

Сейчас Сергей приостановил контракт со своей командой, турецким "Сивасспором", чтобы долечить тяжелое повреждение. Поэтому думает о том, чтобы вернуться к игре.

Сейчас у меня не то что нет мыслей о сборной - размышляю о восстановлении после травмы. Хочется просто вернуться на поле. Полгода без футбола, даже больше ...у меня немного крыша едет. Мне бы сейчас вернуть кондиции, вернуться на поле. Если буду играть, если на меня обратят внимание, то, конечно, хотелось бы и в сборную попасть.

Сергей Рыбалка отмечает, что никогда от мяча не прятался, старался помогать защитникам и открыться под передачу.

Тот футбол, который демонстрирует сборная, мне напоминает первый и второй годы "Динамо" Реброва. Сама структура, перемещения, в частности, как действует опорник, как он должен страховать центральных защитников, как фланговые игроки смещаются к центру ... Я вижу тот футбол, который демонстрировало "Динамо" Реброва.

Сам Сергей Рыбалка выступал в "сине-желтой" команде в 2015-2016 годах при Михаиле Фоменко, в частности был в составе на Евро-2016. А за Андрея Шевченко Сергея в сборную вызывать перестали.

Шевченко сделал ставку на других исполнителей, они демонстрируют хороший футбол - значит тренер прав.

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Обидно ли, что не видят альтернативы Степаненко? Просто ему доверяет тренерский штаб, поэтому всем кажется, что нет другого игрока на его позицию. Но есть ребята с "Динамо", есть Харатин, который очень хорошо выглядел в "Динамо-2".

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Сергей Ребров, Новости спорта, Сергей Рыбалка, ФК Динамо (Киев).
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