Чемпионат Англии потеряет 1 млрд фунтов, если сезон не возобновят

Новости спорта:Также Мастерс призвал не рассматривать индустрию футбола отдельно от других секторов экономики.

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс рассказал о том, какие потери ожидают английский футбол в случае досрочного завершения сезона 2019/20. Также руководитель ответил на слова главы Комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту парламента Великобритании Джулиана Найта, который предлагал ввести дополнительный налог для клубов, урезающих зарплаты своим сотрудникам с сохранением выплат игроков.

"Как и большая часть экономики Великобритании, мы теряем доходы на беспрецедентном уровне. Нам грозят потери по крайней мере 1 миллиарда фунтов, если мы не сможем завершить сезон 2019/20. Эти убытки только увеличатся, если пандемия продлится в будущем. Это негативно скажется не только на финансах 20 клубов Премьер-лиги, но и окажет значительное негативное влияние на весь профессиональный ландшафт".

"Объявленная правительством схема компенсаций предназначена для всей экономики, включая предприятия сферы развлечений и зависящие от элитных талантов. Государственные меры должны учитывать всю экономику.

Мы согласны с вами в том, что сдержанность должна проявляться всеми, и мы и наши клубы поступаем именно так. Отдельные клубы должны будут принимать эти решения, основываясь на своих собственных прогнозах".

Ранее футболистам АПЛ сообщили, что клубы могут потерять 1,137 миллиарда фунтов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Некоторые английские клубы пытаются убедить игроков пойти на 30-процентное снижение зарплаты или отсрочку по ее выплате.

Также глава Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк заявил, что некоторые клубы могут прекратить свое существование из-за финансовых проблем, спровоцированных последствиями пандемии коронавируса.

Сезон в АПЛ, как и в большинстве чемпионатов в мире, приостановлен из-за пандемии.