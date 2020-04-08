Побит рекорд Роналду в его челлендже (Видео)

Новости спорта:Двукратная олимпийская чемпионка по бегу Семеня лидирует в челлендже Роналду.

Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду, предложивший этот челенддж на время карантина из-за пандемии коронавируса, выполнил упражнение 142 раза. Ранее рекордсменом в челлендже был защитник португальской "Бенфики" Рубен Диаш - 150 раз. Южноафриканская бегунья 176 раз повторила упражнение на пресс за 45 секунд.

Как сообщает IRunning, бегунья-гермафродит Кастер Семеня попала в неприятную ситуацию, когда после победы на чемпионате мира 2009 года у многих спортсменок возникли сомнения в ее гендерной принадлежности. В результате атлетку признали женщиной с повышенным уровнем тестостерона.

После этого IAAF ввела правила, которые призывают бегуний на дистанциях от 400 м медикаментозно снижать уровень тестостерона, но Семеня отказалась.

Полтора года она вообще не принимала участия в соревнованиях, но, наконец, вернулась. Теперь она готовится выступать на дистанции 200 м, где нет требований по снижению уровня тестостерона.