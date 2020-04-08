Легендарного игрока Ливерпуля вместе с дочерью госпитализировали после ДТП

Новости спорта:Состояние футболиста пока неизвестно.

Бывший защитник Ливерпуля и сборной Норвегии Йон-Арне Риисе попал в ДТП вместе со своей дочерью.

По информации издания Dagbladet, Риисе вез свою 19-летнюю дочь домой в город Олесунн и не справился с управлением, а его авто врезалось в ограждение.

Прибывшая на место происшествие полиция отметила, что футболист и девушка находились в сознании и их отправили в госпиталь.

На данный момент состояние футболиста неизвестно, а все обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, Йон-Арне Риисе выступал за Ливерпуль с 2001 по 2008 год. Также он поиграл за Монако, Рому и Фулхэм.

Ранее защитник Баварии Жером Боатенг попал в ДТП, слетев с заснеженной трассы.