Легендарного игрока Ливерпуля вместе с дочерью госпитализировали после ДТП

Бывший защитник Ливерпуля и сборной Норвегии Йон-Арне Риисе попал в ДТП вместе со своей дочерью.
По информации издания Dagbladet, Риисе вез свою 19-летнюю дочь домой в город Олесунн и не справился с управлением, а его авто врезалось в ограждение.
Прибывшая на место происшествие полиция отметила, что футболист и девушка находились в сознании и их отправили в госпиталь.
На данный момент состояние футболиста неизвестно, а все обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, Йон-Арне Риисе выступал за Ливерпуль с 2001 по 2008 год. Также он поиграл за Монако, Рому и Фулхэм.
Ранее защитник Баварии Жером Боатенг попал в ДТП, слетев с заснеженной трассы.