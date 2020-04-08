Максимов не видит проблем, чтобы играть через каждые два дня

Новости спорта:Футболисты Ворсклы выдержат плотный игровой график.

Главный тренер полтавского футбольного клуба "Ворскла" Юрий Максимов заявил, что в случае возобновления чемпионата Украины, его подопечные выдержат плотный игровой график.

По словам наставника полтавчан, команда сможет играть через каждые два дня, сообщает Zbirna.com.

"Футболисты "Ворсклы" хотят тренироваться, но сейчас, в условиях карантина, все запрещено. Игроки осуществляют индивидуальные пробежки, проводят силовую работу в домашних условиях. В случае возобновления матчей, я не вижу проблем в том, чтобы играть через каждые два дня. Ребята молодые, им ведь не по 35 лет, поэтому соревновательный ритм они должны выдержать... Обидно, что команда вроде набрала ход, а тут - вынужденная пауза. Но ничего, это мы переживем. Главное, чтобы побыстрее закончилась пандемия и все начали жить обычной жизнью", - сказал Максимов.

Напомним, футболисты "Ворсклы" смогли выйти в полуфинал Кубка Украины, где в гостях встретятся с "Мариуполем". В чемпионате страны подопечные Максимова идут на 10-м месте.