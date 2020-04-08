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Виллиан: Мой контракт с Челси заканчивается через несколько месяцев

Виллиан: Мой контракт с Челси заканчивается через несколько месяцев
08:44 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразилец и лондонский клуб не могут согласовать сроки нового соглашения.

Бразильский легионер "Челси" Виллиан, известный в Украине по выступлениям в составе "Шахтера", пояснил, почему, вероятнее всего, в конце сезона покинет "синих" и будет подыскивать другой клуб для продолжения карьеры.

"Все знают, что мой контракт с "Челси" заканчивается через несколько месяцев, поэтому договариваться о продлении сейчас действительно сложно. Полагаю, что мне будет очень непросто остаться, потому как "Челси" предлагает мне соглашение на два года, а я прошу договор на три. Мы обменялись мнениями по этому вопросу, и на этом все закончилось. Мы больше не общались и не вели никаких переговоров".

"Я хочу остаться в Премьер-лиге, но не исключаю, что переберусь в другой чемпионат. Я буду играть до конца сезона, а затем буду смотреть, что произойдет. Да, я читаю слухи об интересе других клубов. Их много, так как я могу стать свободным агентом. Тогда я смогу вести переговоры, но пока предложений у меня нет", - рассказал 31-летний Виллиан.

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Напомним, Виллиан выступает за "Челси" c 2013 года. В текущем сезоне бразилец провел 28 матчей в АПЛ, записав в актив по 5 голов и результативных передач.

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Виллиан, ФК Челси, АПЛ, Чемпионат Англии.
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