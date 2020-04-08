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Матузалем: Луческу стал мне как отец

Матузалем: Луческу стал мне как отец
12:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболист вспомнил о периоде карьеры в Шахтере.

Бывший полузащитник Шахтера Матузалем в интервью Джанлуке Ди Марцио рассказал о своей карьере в украинском клубе.

"Я хотел играть в Лиге чемпионов и поэтому перебрался из Брешии в Шахтер. Хотя тогда украинский клуб был достаточно малоизвестным.

Меня тогда тоже мало кто знал. Но тренер Мирча Луческу встретил меня тепло. Он заверил, что я могу быть тем, кем пожелаю.

Признаюсь, что в конце моего периода в Шахтере Луческу стал мне как отец", - сказал Матузалем.

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Напомним, Матузалем выступал за Шахтер с 2004 по 2009 год. За клуб он провел 68 матчей, в которых забил 25 голов.

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ФК Шахтер, Мирча Луческу, Матузалем, УПЛ.
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