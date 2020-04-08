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Бразильский футболист: Месси должен всегда получать "Золотой мяч"

Бразильский футболист: Месси должен всегда получать "Золотой мяч"
13:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Филипе Луис считает Лионеля Месси величайшим футболистом планеты.

Бывший защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис поделился мнением о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.

"Я всегда бил Месси по ногам, чтобы остановить его, он никогда не упрекал меня за это. Я восхищаюсь им как футболистом. Я никогда не просил его футболку, потому что выхожу на поле, чтобы выиграть, а не сказать, что я играл против него.

Все знают, что я думаю о Месси. Вам нужно восхищаться его игрой, так как не знаю, сколько лет или десятилетий пройдёт, прежде чем появится такой же игрок, как он. Месси должен всегда получать "Золотой мяч", — приводит слова Луиса Marca со ссылкой на Panenka.

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Напомним, что 32-летний Месси является единственным игроком в истории, который выигрывал "Золотой мяч" шесть раз.

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ФК Барселона, Золотой мяч, Лионель Месси, ФК Атлетико М, Филипе Луис.
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