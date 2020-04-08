Реал и Барселона затеяли невероятный матч

Новости спорта:Реал и Барселона планируют провести невероятный матч.

Против былых звезд каталонцев выйдут легенды "Королевского клуба": в деле - Касильяс, Иньеста, Хави и Морьентес, пишет "Сегодня".

Бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс предложил сыграть винтажное "Эль класико" после окончания пандемии коронавируса, а деньги, собранные с поединка, направить на благотворительность. Кстати, это будет первый матч Касильяса после инфаркта,который он перенес прошлой весной.

На странице испанской Ла Лиги в Twitter появилась подборка моментов из игры легенды "Барселоны" Хави с подписью "смотреть за игрой Хави было наслаждением". На это ответил Андрес Иньеста: "Наслаждением было видеть это в пяти метрах от себя ежедневно". "Вы не представляете, что такое играть позади вас", – включился в диалог Карлес Пуйоль.

В ответ на это Касильяс написал: "Класс, а ведь я столько раз играл против вас. Давайте, когда весь этот кошмар закончится, сыграем винтажное "Эль класико". Соберем нужных людей", – написал Касильяс. Его идею поддержали как все предыдущие участники беседы, так и Сеск Фабрегас, Гаиска Мендьета и Фернандо Морьентес. При этом Касильяс предложил направить деньги, заработанные на игре, на благотворительность.