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Среда, 08.04.2020
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Маркевич рассказал, как доиграть чемпионат Украины

Маркевич рассказал, как доиграть чемпионат Украины
14:37 Сегодня Телеграф УНН

Новости спорта:Начать хотя бы в конце мая нужно.

Двадцать третий тур УПЛ надо доигрывать, и для этого УАФ сделает все возможное. Об этом сказал бывший тренер сборной Украины, председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич.

"Тур УПЛ надо доигрывать. Конечно, мы зависимы от ситуации в мире, в Украине, но доигрывать надо.

Можно - в ускоренном режиме, по две игры в неделю, ничего страшного от этого не будет. А начать хотя бы в конце мая нужно.

Убежден, что УАФ сделает все для этого. Как и остальные 55 ассоциаций, входящие в состав УЕФА", - сказал Маркевич.

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Напомним, возобновить и доиграть Чемпионат Украины по футболу Андрей Павелко назвал главной целью УАФ.

По словам Генсека УАФ Юрия Записоцкого, УЕФА рассматривает сейчас варианты возобновления еврокубков, и не исключено, что такая возможность появится в июле-августе.

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Чемпионат Украины, ФФУ, Мирон Маркевич, УАФ.
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