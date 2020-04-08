Идальго: Месси был очень стеснительным, очень замкнутым

Новости спорта:Кристиан Идальго рассказал, что Лионельв Месси был очень замкнутым в начале своей карьеры.

Бывший игрок каталонской "Барселоны" Кристиан Идальго рассказал, что думали в клубе о нападающем Лионеле Месси на раннем этапе его карьеры.

"Лео был невероятным талантом. Все в клубе знали, что однажды он станет очень хорошим футболистом. Но лучшим? Нет. Никто не мог этого предвидеть. Его достижения уникальны.

Месси был очень стеснительным, очень замкнутым. На самом деле он говорил только тогда, когда это было необходимо. Когда Лео начал больше играть и забивать, ситуация немного изменилась, он больше шутил", — цитирует Идальго Goal.

В нынешнем сезоне Месси забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач в 22 матчах испанской Примеры. По обоим показателям 32-летний аргентинец занимает первое место среди всех игроков турнира.