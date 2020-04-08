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Среда, 08.04.2020
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Источник: АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона

Источник: АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона
15:14 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Англия может последовать примеру Бельгии.

Текущий сезон английской Премьер-лиги рискует быть не доигранным в связи с ухудшением ситуации с распространением пандемии коронавируса.

Таким инсайдом поделился спортивный директор Удинезе Пьерпаоло Марино. Данной информацией об английском футболе Марино может располагать в связи с тем, что владелец Удинезе Джампаоло Поццо также является владельцем Уотфорда.

"Федерация футбола Бельгии уже приняла решение о завершении сезона, несмотря на угрозы санкций со стороны УЕФА. Английская Премьер-лига собирается выпустить аналогичное заявление, потому что ситуация становится очень и очень серьезной. Честно говоря, я просто надеюсь, что мы сможем снова насладиться футболом после коронавируса. Неважно, сколько времени это займет, нам просто нужно выбраться из этой опасной зоны. Я переживаю за следующие сезоны, а не за предыдущие", — цитирует Марино Football Italia.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
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