Топ-10 лучших трансферов АПЛ за всю историю

Новости спорта:Лучшие трансферные сделки клубов английского элитного дивизиона.

Авторитетный портал ESPN составил список лучших трансферов английской Премьер-лиги за всю историю.

На первом месте расположился Тьерри Анри и его переход в Арсенал из Ювентуса в 1999 году за 14,5 миллионов фунтов.

Вторая позиция в рейтинге досталась Фрэнку Лампарду, который в 2001 году перебрался из Вест Хэма в Челси за 14,4 миллиона фунтов.

Замкнул же тройку трансфер Патрика Вийера из Милана в Арсенал в 1996 оду за 4,8 миллиона фунтов.

Полный ТОП-10 выглядит следующим образом: