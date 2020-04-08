Президент Наполи намерен оштрафовать игроков на 2 миллиона евро

Новости спорта:Аурелио Де Лаурентис по-своему преодолевает экономический кризис.

В связи с остановкой футбольных турниров в связи с пандемией COVID-19 хозяин Наполи Аурелио Де Лаурентис уволил, для начала — на два месяца, 30 сотрудников клуба — сообщает Sport Mediaset.

Также Де Лаурентис намерен сократить зарплаты игрокам, но переговоры об этом пока не начались.

По информации источника в клубе, сообщается, что с марта никто в Наполи не получает зарплату, а хозяин намерен также взыскать с игроков штрафы, назначенные за бунт в ноябре (их общая сумма составляет 2 миллиона евро), или использовать их как элемент давления на футболистов, чтобы сделать их более сговорчивыми.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо вышел из тюрьмы.