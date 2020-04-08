Моуринью извинился за нарушения карантина

Новости спорта:Жозе Моуринью прокомментировал свою выходку в парке.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью признал, что нарушил правила карантина, когда провел тренировку с игроками команды в одном из лондонских парков.

"Я согласен, что мои действия не соответствовали государственным инструкциям. Нужно находиться в контакте только с теми людьми, с которыми мы совместно проживаем.

Крайне важно придерживаться рекомендаций властей, чтобы поддержать героев из Государственной системы здравоохранения и спасения жизней", - приводит слова португальца BBC.

Напомним, что недавно Моуринью заметили в одном из парков Лондона вместе с игроками Тоттенхэма Танги Ндомбеле, Давинсоном Санчесом и Райаном Сессеньоном.