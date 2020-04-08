АПЛ опровергла слухи о досрочном завершении сезона

Новости спорта:Руководство лиги все еще надеется провести все матчи.

Английская Премьер-лига не намерена досрочно завершать нынешний сезон, несмотря на появившуюся ранее информацию об обратном.

Как сообщает The Independent, слухи о планах лиги отказаться от проведении оставшихся матчей этого розыгрыша в связи с пандемией коронавируса являются некорректными.

Напомним, о намерении АПЛ досрочно завершить сезон заявил спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино. По его словам, лига готовилась выступить с соответствующим заявлением в связи с тем, что "ситуация в Англии становится очень, очень серьёзной".

Ранее от проведения оставшихся матчей нынешнего сезона отказалась Федерация футбола Бельгии. После этого в УЕФА пригрозили лигам недопуском их клубов до еврокубков в случае принятия подобных решений.