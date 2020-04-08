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Экс-игрок Динамо: Видеть Роналду злым было довольно приятно

Экс-игрок Динамо: Видеть Роналду злым было довольно приятно
18:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Мигель Велозу вспомнил матч против туринского Ювентуса.

Полузащитник Вероны Мигель Велозу поделился впечатлениями от победы над Ювентусом, за который выступает Криштиану Роналду.

"Ощущения от победы над Роналду? Потрясающие, потому что я знаю, что он не любит проигрывать. Видеть его злым было довольно приятно, даже учитывая тот факт, что мы поговорили после матча.

Это мой лучший сезон, но я демонстрирую такие хорошие показатели благодаря одноклубникам. Нельзя говорить: "Это сделал Мигель или Паццини". Мы - команда. А если внутри коллектива все хорошо, то каждый игрок демонстрирует отличную игру", - приводит слова Велозу Goal.com.

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Напомним, что с 2012 по 2016 год Велозу выступал за киевское Динамо. В текущем сезоне 33-летний португалец провел 21 матч в Серии А, забив два гола.

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Мигел Велозу, Футбол, Новости футбола.
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