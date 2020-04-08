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Селтик Марьяна Шведа может досрочно выиграть чемпионат Шотландии

Селтик Марьяна Шведа может досрочно выиграть чемпионат Шотландии
21:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В Шотландии готовы досрочно завершить футбольный чемпионат во всех дивизионах.

Шотландская профессиональная футбольная лига (SPFL) намерена досрочно завершить чемпионат Шотландии во всех дивизионах после 23 апреля - в срок, который будет принят УЕФА. В случае досрочного окончания сезона команды займут итоговые места в соответствии с нынешним положением в таблице, а чемпионом признают "Селтик", сообщает издание The Guardian.

Для принятия решения SPFL требуется 9 голосов из 12 клубов высшего дивизиона, и организация уверена в успехе предстоящего голосования.

С другой стороны, "Хартс", который занимает последнее место и вылетит в шотландский Чемпиошип, уже грозит SPFL судом в случае понижения в классе. Позицию "Хартс" поддерживает "Рейнджерс".

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Избежать суда SPFL может, если расширит Премьершип до 14 команд. Лига открыта к обсуждению реструктуризации лиги с клубами-участниками.

Напомним, за "Селтик" выступает украинский вингер Марьян Швед, который в нынешнем сезоне сыграл всего в трех матчах первой команды. В случае чемпионства "Селтика" украинец золотую медаль не получит.

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Футбол, ФК Селтик, Новости футбола, Коронавирус.
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