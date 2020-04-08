В Украине не рассматривается вариант досрочного завершения футбольного чемпионата

Новости спорта:Вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов прокомментировал ситуацию с прерванным из-за карантина сезоном-2019/20.

По словам Олега Протасова, вариант с окончательной остановкой турниров сезона-2019/20 не рассматривается.

"С первых дней, когда стало ясно, что нормальный ход сезона-2019/20 оказался под угрозой из-за пандемии коронавируса, мы находимся в тесном контакте с ФИФА и УЕФА, – цитирует вице-президента УАФ официальный сайт организации. – К сожалению, сейчас невозможно говорить о конкретных датах, когда футбол полноценно восстановится и станет доступным для зрителей, Но мы не планировали и сейчас даже не рассматриваем вариант досрочного завершения чемпионата".

"Согласно решения УЕФА, сезон может быть продлен до августа, и у нас, надеюсь, будет возможность закончить чемпионат и провести решающие матчи Кубка Украины. Варианта "Б" у УАФ нет, поэтому я прошу не спекулировать на эту тему".

"Также отмечу, что все, что касается трансферов и лицензирования клубов, будет проводиться согласно рекомендаций УЕФА. О всех решениях мы будем ставить в известность клубы и футбольное сообщество".