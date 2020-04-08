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Transfermarkt снизил стоимость футболистов, Цыганков подешевел на € 4 миллиона

Transfermarkt снизил стоимость футболистов, Цыганков подешевел на € 4 миллиона
20:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Пандемия коронавируса затронула стоимости всех игроков, включая тех, кто выступает в украинской Премьер-лиге.

Специализированный портал Transfermarkt снизил стоимости футболистов из-за пандемии коронавируса, по причине которой практически все европейские чемпионаты взяли бессрочную паузу.

Не обошло массовое обновление трансферной стоимости и игроков украинской Премьер-лиги. Цены всех футболистом снизились на 20%, а игроки от 1998 года рождения и младше подешевели на 10%.

Таким образом, самый дорогой игрок чемпионата Украины Виктор Цыганков, цена которого ранее оценивалась в 20 миллионов евро, теперь стоит по данным портала 16 миллионов евро.

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Вингер Шахтера Тете расположился на второй строчке с оценочной стоимостью в 15,5 миллионов евро (прежняя — 17 млн евро), а тройку самых дорогих футболистов УПЛ замкнул Исмаили с ценой 15 миллионов евро (прежняя — 19).

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Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Виктор Цыганков.
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