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Чемпионат Испании хотят закончить на знаменитых островах

Чемпионат Испании хотят закончить на знаменитых островах
07:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Чемпионат Испании предложили доиграть на Канарах.

Ассоциация отельеров испанского города Тенерифе предложила Федерации футбола Испании и руководству Ла Лиги доиграть чемпионат страны на Канарских островах.

Представители ассоциации предложили этот вариант, основываясь на том, что острова находятся в изоляции от материковой Испании. На Канарах базируются клубы "Лас-Пальмас" и "Тенерифе", выступающие в Сегунде. Кроме того, на островах, традиционно любимых туристами, построено множество гостиниц, а значит, там можно разместить персонал 42 клубов Ла Лиги и Сегунды, сообщает Marca.

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Чемпионат Испании, как и другие крупные спортивные соревнования в мире, приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 27 туров в Ла Лиге лидирует "Барселона", опережающая мадридский "Реал" на два очка.

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