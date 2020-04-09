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Касильяс рассказал, кто спас ему жизнь во время инфаркта

Касильяс рассказал, кто спас ему жизнь во время инфаркта
08:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Инфаркт Касильяс перенёс, находясь на тренировочной базе "Порту".

Бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс в "Инстаграме" рассказал о пережитом 1 мая 2019 года инфаркте. В то время он выступал за португальский "Порту".

"Я страшно испугался. Повезло, что я был в тренировочном лагере и врач действовал очень быстро. Он спас мне жизнь. Если бы это случилось в каком-то другом месте, меня бы уже не было в живых", — приводит слова Касильяса AS.

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Инфаркт Касильяс перенёс, находясь на тренировочной базе "Порту", и первую помощь ему оказывал врач команды. В феврале 2020 году вратарь завершил карьеру по состоянию здоровья. Касильяс — двукратный чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Испании и трёхкратный победитель Лиги чемпионов в составе "Реала".

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Инфаркт, ФК Порту, Икер Касильяс, ФК Реал Мадрид.
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