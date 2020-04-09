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Барселона отказала Виллиану из-за больших запросов

Барселона отказала Виллиану из-за больших запросов
08:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Каталонский клуб не нуждается в услугах бразильца.

Агент бразильского полузащитника "Челси" Виллиана Киа Джурабчиан предложил услуги своего клиента испанской "Барселоне", но каталонский клуб отказался от варианта с подписанием игрока, сообщает Sport.es.

31-летний Виллиан не договорился о новом контракте с лондонцами, поэтому по окончании сезона-2019/2020 станет свободным агентом. "Барса" интересовалась Виллианом ранее, однако не договорилась с "Челси" о сумме трансфера. Сейчас бразилец запросил слишком высокую зарплату и трёхлетний контракт, поэтому "Барселона" скорее подпишет молодого футболиста.

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Виллиан перешёл в "Челси" из махачкалинского "Анжи" в 2013 году. В текущем розыгрыше АПЛ он провёл за лондонцев 28 матчей, забил пять голов и получил три жёлтые карточки.

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ФК Барселона, Виллиан, ФК Челси, АПЛ.
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