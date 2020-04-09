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Женщина-арбитр Монзуль: Родители с уважением отнеслись к моему выбору

Женщина-арбитр Монзуль: Родители с уважением отнеслись к моему выбору
09:28 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Твиттер

Новости спорта:Арбитр рассказала о тонкостях своей работы.

Одна из самых известных женщин-арбитров в Украине Екатерина Монзуль рассказала, как ей удалось заявить о себе в арбитраже мужского футбола, а также поведала, на кого равнялась в процессе приобретения опыта.

"Я очень люблю футбол, это продолжение моей жизни. Я хочу поблагодарить родителей за поддержку. Они с уважением отнеслись к моему выбору.

Зимой я получила предложение от УЕФА прочитать лекцию о своей карьере. В процессе подготовки я обратила внимание на то, что правила кардинально поменялись с 2004 года. Очень трудно следить за всеми изменениями. Вплоть до того, что приходится читать правила в поезде, поскольку очень много различных дополнений.

Для меня нет разницы: работа в мужском футболе или женском. Для меня главное - профессионализм. По окончанию матчей мы не отдыхаем, а проводим анализ, готовимся к следующим поединкам с теоретической точки зрения. Арбитраж занимает много времени.

Мне хватает мотивации работать на матчах женской Лиги чемпионов и обслуживать поединки чемпионата области. Там могут случиться весьма неожиданные моменты. Мне важно относиться профессионально к каждому матчу.

После каждого матча ты понимаешь, как ты отработал: хорошо, с ошибками, плохо. Если был неудачный матч, ты переживаешь и в дальнейшем работаешь над своими ошибками. Я стараюсь абстрагироваться от информации, которая исходит от медиа.

Для меня образец для подражания - это Пьерлуиджи Коллина. Он не остановился после арбитража: работал в ФИФА, УЕФА, трудился куратором в Украине - это вызывает огромное уважение", - сказала Монзуль.

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Ранее сообщалось, что Монзуль попала в число лучших арбитров 2019 года среди женщин.

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Сборная Украины, УЕФА, ФИФА, Арбитр, Екатерина Монзуль.
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