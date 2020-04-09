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Через год видеоповторы будут на всех матчах УПЛ

Через год видеоповторы будут на всех матчах УПЛ
10:07 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Твиттер

Новости спорта:Глава комитета арбитров ФФУ – о VAR на матчах чемпионата Украины.

Глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи рассказал об индивидуальной подготовке арбитров, а также прокомментировал работу системы VAR на матчах чемпионата Украины.

"Судейский комитет остается на полном контакте с арбитрами. Мы проводим видеоконференции, ведь всем сейчас не хватает общения. Каждую неделю присылаем тесты, подборку эпизодов с разных чемпионатов, также есть клипы с использованием VAR.

У каждого есть фитнес-тренер и он присылает программу физических упражнений. У каждого есть смарт-часы и результаты приходят на специальное приложение. Главная проблема - закрыты спортивные площадки, парки, стадионы. Поэтому арбитры тренируются на улице или в лесу. Уверяю, все будут готовы к возобновлению чемпионата.

Я очень доволен работой VAR. Шесть матчей Премьер-лиги и две кубковые игры - это были матчи с крайне тяжелыми эпизодами. С VAR чаще приходится показывать футболистам красные карточки. В Европе также через это прошли. VAR призван сделать матчи более чистыми. Думаю, через год видеоповторы будут на всех матчах УПЛ.

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Мы хотим увеличить количество арбитров, которые смогут работать с новой системой. Для этого необходим сертификат ФИФА. Его получение занимает полгода. Нам нужно три специальных фургона, чтобы охватить все матчи чемпионата Украины", - сказал Лучи.

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Сборная Украины, ФФУ, УАФ, Лучано Лучи, VAR.
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