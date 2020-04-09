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Фигу: Время "Галактикос" никогда не повторится

Фигу: Время "Галактикос" никогда не повторится
10:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Звездный португальский футболист вспомнил времена в Реале.

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу вспомнил время, проведённое в мадридском клубе.

"Годы, которые мы провели в Мадриде, были особенными. Атмосфера была хорошей, в команде было много талантливых игроков. Каждый знал свою роль и позицию в клубе. Здесь были великие моменты. Время "Галактикос" никогда не повторится. Футбол непредсказуем, в нём много неопределённости, поэтому он так красив. Мы все знали свою роль. В некоторых местах нас хотели убить, например в Памплоне. У нас была возможность собрать игроков, которые сочетали в себе талант и многие человеческие качества", – приводит слова Фигу AS.

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Фигу выступал за "Реал" в период с 2000 по 2005 год. В составе "Королевского клуба" он сыграл 239 матчей и забил 57 мячей. Карьеру футболиста он завершил в 2009 году, будучи игроком "Интера". Также португалец выступал за лиссабонский "Спортинг" и "Барселону".

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ФК Барселона, Луиш Фигу, ФК Реал Мадрид.
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