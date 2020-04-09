Количество городов-хозяев Евро-2020 может сократиться

Новости спорта:Формат предстоящего чемпионата Европы, который ранее был перенесён на год из-за пандемии коронавируса, может претерпеть изменения.

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) начал обсуждение изменений формата запланированного на следующее лето чемпионата Европы.

Как сообщает британское издание Daily Maill, в УЕФА опасаются, что не все страны-хозяйки будут готовы принять турнир, перенесенный на следующее лето.

Федерации футбола Испании и Италии выразили сомнения в своей готовности провести турнир, учитывая огромное количество смертей из-за COVID-19 и потери для экономики.

Также проблемой могут стать накладки в расписании, поскольку многие стадионы уже имели запланированные на лето 2021 года события.

Евро-2020 должен был состояться в 12-ти городах - Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Глазго, Бильбао и Амстердаме.