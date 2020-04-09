Экс-игрок Динамо не может попасть в Китай, где подписал контракт с новым клубом

Новости спорта:Футболист находится в Венгрии.

Бывший защитник киевского Динамо Тамаш Кадар до сих пор не присоединился к новому клубу Шандунь Луэн и проводит карантин в Венгрии.

"Мой клиент - Тамаш Кадар подписал контракт с китайским клубом, но почти месяц не может вылететь из страны. Сидит дома в Будапеште.

В Китае ситуация под контролем, почти все инфекционные больницы закрываются, многие люди выздоровели.

Все новые случаи с коронавирусом - только привозные, поэтому, с возможностью прилета у них все очень и очень строго", - заявил агент Кадара Шандор Варга в интервью Sport 24.

Напомним, Кадар перебрался из Динамо в Шандунь Луэн в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне на его счету 13 матчей в футболке "бело-синих".