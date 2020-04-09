Хачериди дебютировал в Беларуси

Новости спорта:Вышел в старте на матч с Шахтером Вернидуба.

Защитник Евгений Хачериди дебютировал в составе бресткого Динамо.

Украинец вышел в стартовом составе на матч с солигорским Шахтером, который возглавляет бывший тренер Зари Юрий Вернидуб.

Хачериди подписал контракт с Динамо в октябре прошлого года, но договор вступил в силу с начала нынешнего года.

В стартовом составе брестской команды на матч также вышли украинцы Александр Нойок и Артем Милевский. Первый открыл счет в матче, а второй ассистировал в эпизоде со вторым голом Динамо.

Белорусский чемпионат остается последней активной футбольной лигой в Европе, не отказавшейся проводить матчи на фоне пандемии коронавируса COVID-19.