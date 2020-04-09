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Игрок Динамо попал в сборную недели FIFA 20

Игрок Динамо попал в сборную недели FIFA 20
13:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Инстаграм

Новости спорта:Несмотря на отсутствие матчей, разработчики игры нашли выход из ситуации.

Вингер Динамо Виктор Цыганков попал в сборную недели FIFA 20. Разработчики EA Sports включили украинского футболиста в число запасных игроков недели.

Несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой практически все футбольные соревнования приостановлены, разработчики нашли возможность для составления сборной. В ее вошли футболисты из предыдущих версий FIFA Ultimate Team.

Базовый рейтинг Цыганкова в FIFA 20 — 80, однако по ходу игры он может возрасти до 86. В сборную недели украинский вингер попал с рейтингом 82.

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В нынешнем сезоне на счету 22-летнего вингера участие в 31 матче во всех турнирах и 11 забитых мячей. Также он поучаствовал в семи играх отбора на Евро-2020, отличившись 3 голами.

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ФИФА, Новости спорта, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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