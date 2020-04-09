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"Сначала все должно остыть": Самбрано не стал объяснять свой уход из Динамо

"Сначала все должно остыть": Самбрано не стал объяснять свой уход из Динамо
14:30 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Экс-защитник Динамо Карлос Самбрано обещает в свое время рассказать о своем уходе из Динамо.

Карлос Самбрано числился футболистом Динамо два года (один сезон провел в аренде в Базеле), но так ни разу и не сыграл за киевлян. Зимой он ушел в Бока Хуниорс. Предположительно, Динамо получило за этот трансфер полтора миллиона долларов.

"Я покинул Украину на довольно сложных условиях. Когда придет время, я об этом расскажу, но сначала все должно остыть. Я бездействовал два месяца, это была моя безответственность", — рассказал Самбрано Movistar.

"Я очень надеялся сыграть за Боку, потому что с детства болел за эту команду, мне нравилась страсть вокруг нее".

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На счету Самбрано два матча за Бока Хуниорс (66 и 68 минут). На данный момент чемпионат Аргентины пребывает на паузе из-за коронавируса.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Карлос Самбрано, Новости футбола.
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