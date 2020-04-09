Алиев: Я мог играть в европейских клубах

Новости спорта:Александр Алиев рассказал, в какие топ-клубы мог перейти.

Экс-полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал, в какие европейские команды мог перейти.

"Я знаю, что среди прочих был лиссабонский "Спортинг"и эйндховенский ПСВ. Нидерландский клуб интересовался мной после моего гола Турции в девятку в отборе к Кубку мира 2006 года, а португальский - когда мне было 20 лет.

Это то, что я слышал. Это не слухи, а конкретные предложения", - сказал Александр Алиев во время прямого эфира на странице российского "Черноморца" в социальной сети Instagram.

Александр Алиев выступал в составе киевского Динамо с 2005-го по 2010 годы. За рубежом Александр успел поиграть за московский "Локомотив", махачкалинский "Анжи" и казахский "Тараз".