Врач Интера: До сих пор не могу сказать, победил ли я коронавирус

Новости спорта:Пьеро Вольпи поделился симптомами COVID-19.

Руководитель медицинской службы итальянского "Интера" Пьеро Вольпи выписался из больницы, куда был госпитализирован 27 марта в связи с заболеванием коронавируса.

- До сих пор не могу сказать, победил ли я коронавирус. После 14-дневного карантина мне будут сделаны два теста, после которых и будет получен ответ. Но могу сказать, что никому не пожелаю такого. В этой ужасной истории есть огромное расстояние между тем, как мы воспринимаем происходящее, и тем, как обстоят дела на самом деле, - цитирует врача Gazzetta dello Sport.

В Италии все больше говорят о том, что футболисты вернутся к тренировкам 4 мая. Однако Пьеро Вольпи считает, что преждевременно переходить к какой-то конкретике.

- Сложилась чрезвычайная ситуация, которая не позволяет рассуждать ни о долгосрочных, ни даже о среднесрочных перспективах. Мы не можем установить сейчас какую-то конкретную дату. 4 мая? Говорить о чем-то с уверенностью мы сможем только в конце апреля. Мы имеем дело со здоровьем. Риски огромны, на карту поставлена жизнь людей. В случае, когда речь идет о команде, то мы должны держать в уме 60-70 семей, - напоминает Руководитель медицинской службы итальянского "Интера".