Креспо: Будет несправедливо, если Месси не победит на чемпионате мире

Новости спорта:Эрнан Креспо высказался о своем соотечественнике.

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо, ныне возглавляющий футбольный клуб Дефенса и Хустисия, высказал свое мнение о выступлениях Лионеля Месси в составе национальной команды.

"Будет несправедливо, если Лионель не победит в чемпионате мире. Вообще футбол в каком-то смысле задолжал Месси. Но даже если он не возьмет титул, это не уменьшит его величие и заслуг. Хотя лично для меня это будет похоже на какую-то шутку".

"Все аргентинцы хотят, чтобы он стал чемпионом мира, и я всем сердцем искренне этого хочу. Но если не получится, то он не перестанет быть великим футболистом", — сказал Креспо Ole.

Ранее легендарный аргентинец прокомментировал игру форварда Ювентуса Криштиану Роналду, сравнив его с Лаутаро Мартинесом.