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АВФУ продолжает помогать прославленным футболистам-ветеранам

АВФУ продолжает помогать прославленным футболистам-ветеранам
16:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: avfu

Новости спорта:Благодаря этому экс-футболисты и их семьи могут следовать рекомендациям поведения во время карантина.

Сотрудники Ассоциации ветеранов футбола Украины (АВФУ) продолжают держать связь с ветеранами отечественного футбола в ежедневном режиме, помогая во время распространения вируса COVID-19 доставкой продуктов, лекарств и средств личной защиты.

Благодаря этому прославленные футболисты и их семьи могут следовать рекомендациям поведения во время карантина, меньше выходить из дома и контактировать с окружающими, сообщает информационный портал АВФУ.

Символично, что в один день маршрут помощи от АВФУ охватил выдающихся игроков 50-60-х годов прошлого века, которые получили для киевского "Динамо" первое золото чемпионата СССР - Андря Бибу, Анатолия Сучкова и Владимира Сорокина. Все они находятся в хорошем настроении, держат между собой телефонную связь и, кстати, на следующей неделе готовятся приветствовать своего друга Василия Турянчика с 85-летием. Тоже телефону...

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Кроме того, представители АВФУ передали помощь известному игроку и селекционеру Ивану Терлецкому, а также спортсмену и журналисту Александру Липенко.

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Футбол, Карантин, Новости футбола, Коронавирус, Covid-19.
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