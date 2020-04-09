"Завтрак с чемпионами": Пятов и Караваев встретятся с болельщиками онлайн

Новости спорта:10 апреля в 11:30 в рамках проекта "Breakfast with Champions" от TM Parimatch и Украинской ассоциации футбола состоится встреча с игроками национальной сборной команды Украины по футболу.

Первыми гостями эфира станут Андрей Пятов и Александр Караваев. Прямая трансляция на YouTube-канале УАФ.

Как футболисты поддерживают спортивную форму во время карантина? Чем занимаются в период "вынужденного межсезонья"? Что советуют болельщикам? И как планируют готовиться к Евро в следующем году?

Ответы на эти и многие другие вопросы - в проекте "Breakfast with Champions".

Зрители могут принимать активное участие в эфире, отправляя свои вопросы, пожелания и рассказывая о своем опыте поддержания формы в условиях карантина.

Модератор мероприятия — пресс-аташе национальной сборной команды Украины по футболу Александр Гливинский.

"Breakfast with Champions" — проект TM Parimatch, в рамках которого спортивные журналисты и болельщики имеют возможность неформально пообщаться с легендами мирового спорта. Гостями проекта стали Конор МакГрегор, Майк Тайсон, Тарас Степаненко, Олег Верняев, Юрий Чебан, Александр Абраменко и др.