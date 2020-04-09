УЕФА не планирует сокращать число городов, принимающих Евро-2020

Новости спорта:УЕФА намерен сохранить прежний календарь Евро и провести матчи в тех же городах, что и планировалось.

Союз европейских футбольных ассоциация (УЕФА) не рассматривает возможность сокращения количества городов, принимающих чемпионат Европы.

Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports.

"Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, мы намерены сохранить прежний календарь и провести матчи в тех же городах, что и планировалось, - приводит Sky Sports слова представителя УЕФА. - Однако сейчас расписание игр еще не утверждено официально. УЕФА находится на связи со всеми 12 принимающими турнир городами. Дальнейшие объявления будут сделаны позднее".

Как сообщало ранее британское издание Daily Mail, УЕФА может уменьшить число городов, которые примут чемпионат Европы.