Манчестер Юнайтед предложил помощь медикам Британии в борьбе с пандемией

Новости спорта:Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" предлагает свою помощь Национальной службе здравоохранения Британии (NHS) в борьбе с коронавирусом.

Сегодня "Манчестер Юнайтед" объявил о ряде мер по поддержке NHS, в частности, перевел в режим ожидания 16 транспортных средств, которыми будут управлять волонтеры и которые могут помочь курьерской службе. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Манчестер Юнайтед".

Также клуб передал организации медицинское оборудование, защитные маски, перевязочные материалы, а работникам "МЮ" позволили в рабочее время помогать NHS в качестве волонтеров с сохранением зарплаты.

Стадион "Олд Траффорд" включен в резервный список временных центров переливания крови.

Как сообщалось, игроки "Манчестер Юнайтед" с 17 марта находятся дома на карантине. Последний матч, который провел "МЮ", была первая встреча 1/8 финала Лиги Европы против австрийской команды ЛАСК (5:0).