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Манчестер Юнайтед продлил контракт с нидерландским защитником

Манчестер Юнайтед продлил контракт с нидерландским защитником
17:37 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:"Красные дьяволы" использовали опцию в соглашении с футболистом.

Защитник Тимоти Фосу-Менса продлил соглашение с Манчестер Юнайтед, сообщает издание Manchester Evening News.

Английский клуб воспользовался опцией в контракте с нидерландским футболистом и продлил с ним сотрудничество до июня 2021 года.

Фосу-Менса присоединился к МЮ в сентябре 2014-го из академии Аякса. Два минувших сезона защитник провел на правах аренды в Кристал Пэлас и Фулхэме. На поле 21-летний игрок не выходил с апреля прошлого года, когда он получил разрыв крестообразных связок.

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Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также планирует продлить контракт с Неманьей Матичем.

 

 

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Тимоти Фосу-Менса.
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