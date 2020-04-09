Трансферная стоимость Месси рекордно упала

Новости спорта:Снижение цен сильно повлиял на стоимость великого аргентинского нападающего.

Известный аналитический портал Transfermarkt в связи с пандемией коронавируса, повлекшей за собой кризис, пошел на беспрецедентный шаг – массово снизил цены на футболистов.

Капитан Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси также не избежал даунгрейда. Раньше форвард оценивался в 140 миллионов евро, теперь же – в 112.

Интересно, что это самая низкая цена на Лео за последние 8 лет. Дешевле он оценивался еще в 2012 году, тогда его стоимость составляла 100 млн евро.d

Отметим, же что пик своей стоимости Месси достиг в 2018 году – портал установил цену в 180 миллионов.