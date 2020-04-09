Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Фергюсон - Гэтжи: стало известно место проведения супербоя UFC 249
Фергюсон - Гэтжи: стало известно место проведения супербоя UFC 249
Легенда Атлетико умер от коронавируса
Легенда Атлетико умер от коронавируса
WWFC - трамплин к UFC: почему ММА лучший спорт Украины
WWFC - трамплин к UFC: почему ММА лучший спорт Украины
Евробаскет-2021 перенесен на год
Евробаскет-2021 перенесен на год

Трансферная стоимость Месси рекордно упала

Трансферная стоимость Месси рекордно упала
20:20 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Снижение цен сильно повлиял на стоимость великого аргентинского нападающего.

Известный аналитический портал Transfermarkt в связи с пандемией коронавируса, повлекшей за собой кризис, пошел на беспрецедентный шаг – массово снизил цены на футболистов.

Капитан Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси также не избежал даунгрейда. Раньше форвард оценивался в 140 миллионов евро, теперь же – в 112.

Интересно, что это самая низкая цена на Лео за последние 8 лет. Дешевле он оценивался еще в 2012 году, тогда его стоимость составляла 100 млн евро.d

Креспо: Будет несправедливо, если Месси не победит на чемпионате мире

Отметим, же что пик своей стоимости Месси достиг в 2018 году – портал установил цену в 180 миллионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Памятный гол Реброва Барселоне на Камп Ноу (Видео)
02 Роналду оценил старания Левченко (Видео)
03 Легенда Атлетико умер от коронавируса
04 Из тюрьмы - в дворец: где живет Роналдиньо под домашним арестом
05 Неизвестный застрелил бойца Bellator
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь