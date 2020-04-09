Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Основные изменения правил футбола (список)
Основные изменения правил футбола (список)
Легенда Атлетико умер от коронавируса
Легенда Атлетико умер от коронавируса
WWFC - трамплин к UFC: почему ММА лучший спорт Украины
WWFC - трамплин к UFC: почему ММА лучший спорт Украины
Евробаскет-2021 перенесен на год
Евробаскет-2021 перенесен на год

Артета: У Арсенала есть два-три разных сценария

Артета: У Арсенала есть два-три разных сценария
21:01 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Микель Артета рассказал о своих планах в лондонском клубе.

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал проведенную работу в клубе и рассказал, какие планы есть у клуба на оставшуюся часть сезона.

"У меня есть два-три разных сценария. Основываясь на одном из них, мы сможем двигаться дальше. Мы должны реагировать ежедневно. Мы не знаем, какой будет финансовая ситуация, не знаем правил, расписания, когда откроется трансферное окно. Есть много вещей, которые мы не можем предугадать.

Мне пришлось через многое пройти вначале. Было восемь или девять травмированных игроков, также были другие проблемы. Связь между фанатами, игроками и клубом была на плохом уровне. Мы выиграли три или четыре матча кряду и вышли на позитивный настрой", – рассказал Артета в комментарии Sky Sports.

Роналду оценил старания Левченко (Видео)

На данный момент Арсенал занимает 9-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков после 28 туров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, АПЛ, Новости футбола, Микель Артета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Памятный гол Реброва Барселоне на Камп Ноу (Видео)
02 Роналду оценил старания Левченко (Видео)
03 Легенда Атлетико умер от коронавируса
04 Из тюрьмы - в дворец: где живет Роналдиньо под домашним арестом
05 Неизвестный застрелил бойца Bellator
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь