"Его стало слишком много": Сабо раскритиковал Алиева

Новости спорта:Легендарный экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал Александра Алиева

Экс-наставник "Динамо" Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу своего бывшего подопечного Александра Алиева:

"На мой взгляд, в последнее время его слишком много стало в СМИ. Пользуясь случаем, хочу поинтересоваться у журналистов: вы действительно считаете, что Саша – это пример того, как должен вести себя футболист во время активной карьеры и после ее завершения? Это пример для подражания молодым футболистам? Ориентир для них?

Мне и сейчас больно вспоминать те годы, когда на моих глазах свой талант терял Алиев. Из-за нарушения режима мне приходилось отчислять его с тренировочных сборов. Но и сейчас в аналогичной ситуации я бы поступил точно так же. Футбол - игра командная и требования к игрокам должны быть одинаковыми.

Если не ошибаюсь, Саша уже примерял на себе роль тренера любительских команд. Хочет получить лицензию и работать в "Динамо". Интересно, а как бы он поступил с игроками, которые не соблюдают общих правил, игнорируют режим? На которых не действуют разговоры с тренером? Он назвал меня худшим тренером, с которым работал – это его мнение, его право".