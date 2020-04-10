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"Его стало слишком много": Сабо раскритиковал Алиева

"Его стало слишком много": Сабо раскритиковал Алиева
07:23 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Легендарный экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал Александра Алиева

Экс-наставник "Динамо" Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу своего бывшего подопечного Александра Алиева:

"На мой взгляд, в последнее время его слишком много стало в СМИ. Пользуясь случаем, хочу поинтересоваться у журналистов: вы действительно считаете, что Саша – это пример того, как должен вести себя футболист во время активной карьеры и после ее завершения? Это пример для подражания молодым футболистам? Ориентир для них?

Мне и сейчас больно вспоминать те годы, когда на моих глазах свой талант терял Алиев. Из-за нарушения режима мне приходилось отчислять его с тренировочных сборов. Но и сейчас в аналогичной ситуации я бы поступил точно так же. Футбол - игра командная и требования к игрокам должны быть одинаковыми.

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Если не ошибаюсь, Саша уже примерял на себе роль тренера любительских команд. Хочет получить лицензию и работать в "Динамо". Интересно, а как бы он поступил с игроками, которые не соблюдают общих правил, игнорируют режим? На которых не действуют разговоры с тренером? Он назвал меня худшим тренером, с которым работал – это его мнение, его право".

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Александр Алиев, Футбол, Йожеф Сабо, Новости футбола.
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